Cosa fare in provincia di Alessandria. Gli eventi di domenica 3 luglio

PROVINCIA DI ALESSANDRIA – Anche questa domenica a Borgoratto c’è la Sagra degli gnocchi, arrivata alla 20esima edizione. Dalle 19 si potranno gustare gnocchi di patate preparati rigorosamente a mano secondo la tradizionale ricetta e conditi con vari sughi realizzati artigianalmente con prodotti locali DOP. Dopo cena musica dal vivo con “I musi”.

A Montecastello prosegue la “Sagra nel bosco“. Al “Ritrovo nel bosco” dalle 19.30 si potranno gustare polenta e lumache, lumache al verde, pasta e fagioli, agnolotti, grigliate, costine con peperonata, piatti vegetariani e altre specialità. Questa sera si balla con “Enrico Cremon Notte Italiana”.

A Frugarolo ultima serata della Sagra del bufalo a Frugarolo. Nell’area verde, piazzale Lella Lombardi, dalle 19.30 si cena con mozzarella di bufala, agnolotti di bufalo, lasagne al forno e tante specialità. Questa domenica, poi, musica con Graziella Group.

A Ponzone prosegue il 15esimo raduno delle pro loco. Questa domenica, dalle 11 alle 24, troverete mercatini, prodotti locali, specialità gastronomiche come la grigliata mista da Cimaferle, da Orsara la trippa, da Malvicino gli gnocchi con farina di castagne al burro e salvia, da Piancastagna torte e dolci, da Pianlago i testaroli al pesto, da Moretti i ravioli al ragù o con burro e salvi e da Ponzone la farinata.

A Santa Maria del Tempo, frazione di Casale Monferrato, prosegue la Fiera dl’Amson, storica manifestazione dedicata all’agricoltura. In programma l’esposizione di mezzi ed attrezzi di ultima generazione, prove in campo, esposizione di mezzi d’epoca, convegni, antichi mestieri. Non mancheranno un’area ristoro, luna park per i bambini, spettacoli e intrattenimenti.

Prende il via questa domenica 3 luglio la prima edizione dell’Alessandria Music Youth Festival, organizzato dal Comune di Alessandria in collaborazione con il conservatorio ‘A. Vivaldi’, sarà inaugurato dal concerto “Intorno a Paganini” in programma alle 21 nella splendida cornice del cortile del Conservatorio di Alessandria (Palazzo Cuttica). L’evento prevede la partecipazione di artisti di livello internazionale quali il giovane violinista Oleksandr Pushkarenko insieme al pianista Christian Pastorino. Lo spettacolo sarà dedicato alle musiche di Niccolò Paganini, che rappresenteranno la colonna sonora su cui il corpo di ballo di “Spazio Danza” si esibirà in una performance contemporanea che farà da contrasto tra tradizione e modernità. Ingresso libero fino a esaurimento posti.

Questa domenica 3 luglio la rassegna Monferrato Classica porta ad Acqui Terme il Quartetto Indaco. La formazione musicale si esibirà alle 21 all’Hotel “La Meridiana”. Nella prima parte del concerto il Quartetto Indaco proporrà brani di Rota, Sollima e estratti dall’ultimo concept album “Avalon songs from a lost world” e poi una pietra miliare del grande repertorio della musica da camera: il primo quartetto di Brahms (op. 51 n. 1). Per i biglietti cliccate sul sito di Monferrato Classica.

Agli Archi Romani di Acqui Terme nuovo concerto della rassegna “Archi’n Blues”. La kermesse si concluderà con il concerto, al via dalle 21.30, della Fabrizio Poggi Band e con la partecipazione speciale del maestro Enrico Pesce, direttore artistico del festival. Ingresso gratuito.

Questa domenica 3 luglio, e come ogni prima domenica del mese, a Tortona sarà possibile visitare gli allestimenti di vita e lavoro di Casa Barabino, in via Angelo Barabino 10, aperta al pubblico dalle 15 alle 19. Negli stessi orari sarà aperta alle visite anche la Gipsoteca “Luigi Aghemo”, in via Calcinara Ottone 12. L’ingresso è gratuito.

Il programma di questa domenica de “Il borgo delle storie” a Garbagna inizia alle 11 del mattino con il laboratorio per bambini di Natale Panaro a cura dell’Associazione Sarina. Alle 17 “Guerra da La strada dei Panzer di Heiner Muller breve monologo con Emanuele Arrigazzi e, alle 18, la presentazione del libro Sarà solo la fine del mondo di Liv Ferracchiati. Alle 21 nuove “Fiabe per bambini” a cura della Libreria Namasté e alle 22 “Emanuele Arrigazzi plays Ermanno Cavazzoni with The Open Trio” liberamente tratto da Il pensatore solitario di Ermanno Cavazzoni.

