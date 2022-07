Incendi nell’Ovadese: impegnati anche i volontari della Protezione Civile

OVADA – Ancora una volta prezioso l’apporto dei volontari del Corpo Antincendio Boschivo del Piemonte di Ovada e Molare intervenuti con i Vigili del Fuoco di Ovada , per due distinti principi di incendio.

Il primo nella frazione San Luca di Molare, il secondo in frazione Battagliosi sempre nel comune di Molare. Le squadre sono state supportare da 2 autobotti del Coordinamento Territoriale di Protezione civile di Alessandria. Le cause sono in fase di accertamento da parte dei Carabinieri Forestali.