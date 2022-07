Covid in Piemonte: “Serve diversa gestione ricoveri per positivi non gravi”

PIEMONTE – “In Piemonte il numero pazienti Covid con impegno polmonare grave è più o meno sempre lo stesso, intorno alla decina, pertanto il numero di ricoveri in terapia intensiva non preoccupa più di tanto. Quello che, invece, preoccupa è il numero di ricoverati per altre patologie ma positivi al Covid, magari anche asintomatici, che però siamo costretti a ricoverare in reparti dedicati al virus“. Così Sergio Livigni, coordinatore dell’area ospedaliera della Regione che spiega: “Questo non è positivo sia per quanto riguarda l’impegno delle risorse sanitarie, sia per i pazienti stessi che non possono trovare posto nei reparti di competenza delle loro patologie“.

“Per questo – prosegue – insieme al professor Di Perri abbiamo messo a punto un documento, che spero entro la settimana possa ricevere l’ok definitivo, che indirizzi diversamente la gestione dei ricoveri, per esempio trovare il modo di isolare i pazienti ricoverati per altre patologie ma positivi al Covid all’interno dei reparti anziché in aree dedicate“.