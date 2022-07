Emergenza idrica: la mappa dei comuni che stanno risparmiando l’acqua

PROVINCIA DI ALESSANDRIA – Continua l’emergenza siccità in Piemonte e nell’Alessandrino. Sono 38 i comuni in provincia di Alessandria in cui sono state adottate ordinanze per contenere il consumo dell’acqua a fronte della penuria d0acqua persistente. La fotografia di questa situazione emerge dal sito dell’Egato6, l’ente di Governo dell’Ambito territoriale che gestisce l’acqua. La maggiore sofferenza si nota nell’acquese con una vasta area che continua a essere particolarmente colpita dalla crisi.

Nell’elenco di seguito i vari provvedimenti adottati dai sindaci dei Comuni:

_Alice Bel Colle

_Bubbio

_Cantalupo

_Carbonara Scrivia

_Casaleggio Boiro

_Cassinelle

_Castellar Guidobono

_Castelletto d’Orba

_Cremolino

_Fabbrica Curone

_Fraconalto

_Grognardo

_Lerma

_Malvicino

_Masio

_Molare

_Mombaldone

_Monastero Bormida

_Montaldeo

_Montecastello

_Morsasco

_Ovada

_Oviglio

_Paderna

_Pareto

_Parodi

_Pietra Marazzi

_Ponzone

_Rivarone

_San Cristoforo

_Sarezzano

_Spigno Monferrato

_Spineto Scrivia

_Terzo

_Tortona

_Trisobbio

_Vesime

_Viguzzolo

_Villaromagnano

_Volpeglino