ITALIA – Ancora in calo i prezzi di benzina e gasolio alla pompa, nonostante il rialzo delle quotazioni dei prodotti raffinati dopo due scivoloni consecutivi. Anche il Brent rialza la testa riguadagnando i 105 dollari. Ancora in aumento il metano auto. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, Tamoil ha ridotto di 4 centesimi al litro i prezzi consigliati di benzina e gasolio. Per Ip registriamo un taglio di un cent/litro su entrambi i prodotti.

Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di mercoledì mattina su circa 15mila impianti – il Mise non ha ancora pubblicato i file con i prezzi di ieri, per cui i valori di oggi si limitano ai prezzi che sono variati nella giornata di mercoledì: benzina self service a 2,041 euro/litro (-9 millesimi, compagnie 2,045, pompe bianche 2,031), diesel a 2,001 euro/litro (-9, compagnie 2,002, pompe bianche 1,997). Benzina servito a 2,178 euro/litro (-6, compagnie 2,217, pompe bianche 2,098), diesel a 2,140 euro/litro (-7, compagnie 2,178, pompe bianche 2,062). Gpl servito a 0,820 euro/litro (-5, compagnie 0,828, pompe bianche 0,811), metano servito a 2,089 euro/kg (+56, compagnie 2,085, pompe bianche 2,092), Gnl 2,105 euro/kg (-2, compagnie 2,087 euro/kg, pompe bianche 2,117 euro/kg).

Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 2,127 euro/litro (servito 2,378), gasolio self service 2,091 euro/litro (servito 2,354), Gpl 0,902 euro/litro, metano 2,118 euro/kg, Gnl 2,199 euro/kg.