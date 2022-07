Cosa fare in provincia di Alessandria. Gli eventi di domenica 10 luglio

PROVINCIA DI ALESSANDRIA – Domenica di memoria tra parole, musica e arte alla Benedicta, nell’ambito della seconda edizione del “Benedicta Festival”. Tra i bellissimi paesaggi delle Capanne di Marcarolo, a Bosio, questa domenica verrà inaugurata la mostra “La Resistenza e il battito di ciglia” di Ivano A. Antonazzo. A Cascina Pizzo alle 16 si terrà poi un momento di approfondimento e dibattito storico dal titolo “(Su e giù) per l’aride montagne. Ambiente e Resistenza” con il prof. Vittorio Tigrino dell’Università del Piemonte Orientale, Manlio Calegari, ricercatore del Centro per la Storia della Tecnica (CNR) e il docente dell’Università di Genova Diego Moreno. Dopo la Merenda Sinoira, offerta dall’Associazione Memoria della Benedicta nel cortile della Cascina Pizzo alle 18 si terrà il concerto de “La Brigata SconVoltri“. L’ingresso è gratuito.

Anche questa domenica “Vignale in danza” propone spettacoli e performance. In Piazza del Popolo, a Vignale Monferrato, alle 21.30 andrà in scena “Questo lavoro sull’arancia“, spettacolo/esperienza con Marco Augusto Chenevier e Alessia Pinto. Nella rappresentazione verranno creati dei piccoli meccanismi, dei dispositivi che permetteranno agli spettatori di far procedere la drammaturgia, onterrompendo o modificando lo svolgersi della scena. Per maggiori informazioni e biglietti il sito www.vignaleindanza.com.

Domenica 10 luglio prima Festa della Lega a Valenza. In piazza XXXI Martiri a partire dalle 19.30 si cena gustando dell’ottima carne alla griglia brasiliana e gnocco fritto, preparato sia in versione salata che dolce. Animerà la cena la Farinelli Group con i Dj Luca Ficalbi e Luciano Tirelli e subito dopo si balla con “I Mambo”. Durante la Festa della Lega sono previsti gli interventi, tra gli altri, del sindaco di Valenza Maurizio Oddone e del Capogruppo alla Camera della Lega, l’onorevole Riccardo Molinari.

Nuova location per il Monfrà Jazz Festival che domenica 10 luglio propone un concerto cartolina in uno dei giardini storici più belli del Monferrato: Villa il Cedro a Ponzano. Dalle 17.30 sarà possibile visitare il giardino e dalle 18.30 inizierà poi il concerto di Easytips Trio, che unisce le voci di Aura Nebiolo e Caterina Accorsi al pianoforte di Enrico Perelli. Seguirà, alle 19.30, una merenda sinoira durante la quale sarà possibile degustare in prima assoluta i Nocciolotti di Salabue che riceveranno la De.Co. proprio in occasione del Festival. Ingresso 2 euro. Consumazione libera a pagamento. Gradita la prenotazione: cell 366 2815499 info@prolocoponzanomonferrato.it.

A Castellazzo Bormida la festa per la 77esima edizione del Motoraduno Madonnina dei Centauri prosegue con la seconda serata della Sagra del raviolo del plin e della cima in piazzale 1° Maggio. Oltre a gustare le specialità preparate dalla Pro Loco questa sera si potranno ascoltare anche i più famosi successi di Renato Zero con il concerto tributo della live band “Amalo”.

Prosegue a Tortona “Hop Hop Street Food”. Anche questa domenica in Corso Garibaldi si troveranno specialità dal mondo, dolci e salate, e un’ampia selezione di birre artigianali. L’ingresso è libero.

La Festa della Leva a Felizzano questa domenica inizia alle 10, ci sarà la sfilata dei levanti accompagnata dagli sbandieratori e dopo la messa, in programma alle 11, si terrà il pranzo con la Leva. Dalle 21.30, serata disco marchiata “Extreme Disco 2.0” in piazza Paolo Ercole.

Domenica 10 luglio buon cibo, musica dal vivo e divertimento anche per i più piccoli in Piazza Maino a Spinetta Marengo. La serata inizierà alle 18.30 con l’Aperi-Time animato dalla musica di Dj Locu e Matido. La serata proseguirà con “l’Agnolotto Party” e dalle 21 concerto della Marella Band che per l’occasione, proporrà i più famosi successi di Cesare Cremonini.

Sagra della lasagna al forno a Ovada. Anche questa domenica, e poi ancora nel fine settimana dal 15 al 17 luglio, al campo sportivo Sant’Evasio, si potranno gustare lasagne al pesto e al ragù, secondi piatti accompagnati da patatine fritte e chiudere in dolcezza con ottimi dessert.

Al circolo Uisp della Merella, a Novi, in Strada Villalvernia 1, prosegue la Sagra della trebbiatura. In programma un’esposizione di trattori, simulazioni di aratura dalle 9 alle 11, alle 17.30 trebbiatura e alle 19.30 la cena con un menù a base di pasta e fagioli, salamini, grigliata, roastbeef, patatine fritte.

Anche questa domenica a Fubine Monferrato i rioni sono in festa. Dalle ore 8,45 inizieranno nuove sfide e dalle 12 aprirà il ristorante (con menù alla carta). Dalle 18 le premiazioni dei rioni e dalle 18.30 apericena. Per info e prenotazioni: 340/8254681.

Da domenica 10 a martedì 12 luglio Acqui Terme sarà in festa con la Fiera Patronale di San Guido. Per tre giorni le vie del centro della città si animeranno con numerose bancarelle e con il luna park piazza Don Dolermo.

È stata prorogata fino al 2 novembre la mostra “Un set alla moda” Un secolo di cinema italiano tra fotografie e costumi” allestita nella sale di Palazzo Cuttica ad Alessandria, in via Parma 1. L’esposizione racconta l’anima più autentica del cinema italianoattraverso fotografie e abiti di intramontabili divi dei grandi film. Diciassette costumi e settanta suggestive fotografie scattate sul set dal «fotografo delle dive» Angelo Frontoni (Roma, 1929-2002) si intrecciano in un percorso espositivo, una sorta di viaggio a ritroso che parte dal cinema muto di inizio Novecento, quando Torino era la Hollywood italiana ed erano gli stessi registi a supervisionare i costumi, per approdare al cinema sonoro e all’epoca d’oro di Cinecittà, delle pellicole d’autore di Luchino Visconti e Pier Paolo Pasolini e della commedia all’italiana, da Dino Risi a Roberto Benigni.La mostra si può visitare dal giovedì alla domenica dalle 15 alle 19. Il costo del biglietto intero è di 5 euro, 3 euro il ridotto.

“Casale Città Aperta” anche questa domenica 10 luglio apre chiese e musei e monumenti della città monferrina. Sarà possibile visitare il Castello del Monferrato, la Cattedrale di Sant’Evasio, la chiesa di San Domenico e quella di Santa Caterina, la Torre Civica, il Teatro Municipale e la chiesa di San Michele. Confermata anche l’apertura di Palazzo Gozani di San Giorgio, sede del Comune, la Biblioteca del Seminario con la mostra Impressum e sarà inoltre possibile partecipare a una passeggiata gratuita condotta dai volontari dell’associazione Orizzonte Casale della durata di un’ora circa alla scoperta dei principali monumenti cittadini. Ritrovo al chiosco di piazza Castello (di fronte al Teatro Municipale) questa domenica alle 15,30. Per tutti i dettagli sugli orari di apertura cliccate nella sezione Tempo Libero del sito di RadioGold.

Questa domenica 10 luglio, alle 17.45, nella Chiesa di San Giacomo della Vittoria ad Alessandria si terrà un incontro con il reporter di guerra de “La Stampa” Domenico Quirico dal titolo “La pace possibile”. Il giornalista dialogherà con Antonella Mariotti e regalerà momenti di riflessione e di confronto sull’attualità storica.

(in copertina foto di Jurien Huggins tratta dal sito Unsplash)