Quarta dose agli over 60, Icardi: “Siamo pronti ma ci saranno difficoltà organizzative e temo scarsa adesione”

PIEMONTE – Poco dopo la dichiarazione del ministro della Salute Roberto Speranza sul via alla campagna vaccinale anti covid per la somministrazione della quarta dose di vaccino agli over 60, è intervenuto anche l’assessore regionale alla Sanità Luigi Icardi. Proprio mercoledì, il tema sarà al centro della riunione del Dipartimento interaziendale malattie ed emergenze infettive del Piemonte.

“Siamo primi per quarte dosi già somministrate agli over 80 e ai soggetti fragili, abbiamo prorogato fino a 15 settembre la possibilità di farsi vaccinare nelle farmacie, stretto un accordo con i medici di base per somministrare i vaccini nei loro studi, abbiamo hub vaccinali in standby” ha detto Icardi all’agenzia Adnkronos. “Dunque, se sarà necessario, ci attiveremo. Vedremo la circolare del ministero, ma certo far partire una campagna vaccinale a metà luglio, senza aver avuto fino ad ora informazioni precise, comporterà non poche difficoltà organizzative a tutte le Regioni, non solo al Piemonte, se ci avessero avvertito un mese fa sarebbe stato diverso“ prosegue ancora Icardi.

“Se dovremo riattivare le procedure di pre adesione, inviare messaggi al cellulare o rimettere in campo un sistema di prenotazione lo abbiamo fatto e lo rifaremo e mercoledì al Dirmei cominceremo a fare un po’ di strategia anche se immagino che il grosso delle adesioni partirà dopo Ferragosto. Il rischio, infatti – conclude Icardi – è che si faccia partire la macchina ma poi la gente non venga a vaccinarsi quindi è necessario far partire anche una campagna di comunicazione adeguata”.