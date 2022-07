Ricerca Professioni Sanitarie: accordo tra l’Ospedale di Alessandria e l’Università di Dublino

ALESSANDRIA – Firmato l’accordo di collaborazione scientifica tra la Facoltà di Infermieristica e Ostetricia dell‘University of Medicine and Health Sciences di Dublino e l’Azienda Ospedaliera di Alessandria. A siglare la convenzione Antonio Maconi, Direttore del Dipartimento Attività Integrate Ricerca e Innovazione (DAIRI), e Thomas Kearns, Direttore esecutivo della Facoltà irlandese del Royal College of Surgeons.

Il Prof. Kearns è il responsabile della promozione e della realizzazione degli intenti strategici e delle attività operative della Facoltà e negli ultimi 20 anni ha lavorato nei settori della regolamentazione professionale, della politica infermieristica e dell’istruzione universitaria. La sua carriera infermieristica, iniziata nel 1980, è caratterizzata dall’esperienza in diversi ambiti clinici, tra cui l’assistenza infermieristica generale e la psichiatrica, e da numerose cariche di rilievo. Nel 2017, infatti, Kearns ha lavorato per un anno come CEO ad interim dell’International Council of Nursing (ICN) con sede a Ginevra, partecipando al lancio globale della campagna Nursing Now in collaborazione con l’OMS (volta a elevare lo status e il profilo dell’assistenza infermieristica per migliorare la salute e consentire agli infermieri di massimizzare il loro contributo alla copertura sanitaria universale) e avviando il lancio della campagna RCSI Hospital Nursing Now Campaign Group.

Il Prof. Thomas Kearns è anche Direttore non esecutivo di Axia Digital Ireland, un’azienda che sviluppa software a supporto dell’apprendimento e dello sviluppo, fa parte della governance della Dublin Simon Community, è membro del comitato di revisione del Rotunda Hospital e partecipa alle riunioni dei direttori dei gruppi ospedalieri dell’RCSI (Royal College of Surgeons in Ireland). Infine Kearns ha concentrato il suo lavoro nello sviluppo di un Centro di ricerca europeo di eccellenza in collaborazione con colleghi di oltre 20 Paesi europei e con diversi membri di organizzazioni internazionali.

“È davvero un onore per noi collaborare con il Prof. Kearns che vanta un curriculum eccezionale – afferma Tatiana Bolgeo, Responsabile dell’Unità di Ricerca delle Professioni Sanitarie dell’Ospedale di Alessandria, inserita all’interno del DAIRI – e condividere con lui l’esperienza della nostra realtà al fine di migliorare sempre di più la qualità della ricerca condotta e di conseguenza la qualità delle prestazioni e dell’assistenza offerta”.

In occasione della sua visita all’Azienda Ospedaliera di Alessandria per la firma dell’accordo, il Prof. Kearns ha anche accettato di diventare il Presidente del Comitato Scientifico del Centro di Ricerca delle Professioni Sanitarie dell’Ospedale di Alessandria.