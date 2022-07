I vincitori dell’edizione 2022 del concorso “Balconi Fioriti”

ALESSANDRIA – Anche quest’anno il concorso “Balconi Fioriti” ha premiato gli alessandrini dal “pollice verde” che con cura, passione e dedizione colorano con fiori e piante balconi, giardini, vetrine dei negozi e intere vie di Alessandria.

La giuria del concorso, ideato negli anni ’90 dal sindaco Francesca Calvo e diventato poi una tradizione della Città di Alessandria, ha valutato non solo la qualità di fiori e piante ma anche la creatività e bellezza delle colorate composizioni e ha decretato “all’unanimità” comedell’edizione 2022 di “Balconi Fioriti”che con impegno, creatività, e quest’anno anche con un pensiero speciale per l’Ucraina, ha fatto di nuovo fiorire il cortilein via Verona.

Hanno conquistato la giuria anche i fiori e le piante che abbelliscono il balcone della casa di Micaela Colvicchi in via Plana, angolo via Mazzini, prima classificata nella categoria “Balconi”. Secondo posto per il balcone fiorito di Manuela Visca in Via Giulio Monteverde e terzo classificato il balcone che affaccia su via Mandrogne a Cascinagrossa di Davide Salmaso.

Per la categoria “Giardini” ha conquistato il primo posto la colorata e rilassante oasi creata da Federica Pallavidin in via Don Minzoni.

È il negozio “Teo & Bia” in via Sant’Ubaldo ad avere invece la vetrina più fiorita di Alessandria grazie alle colorate creazioni floreali di Monica Baldo. Seconda classificata la vetrina di “Trend Arredi” in Spalto Marengo.

Hanno dimostrato di avere “il pollice verde” anche i commercianti di via San Giacomo della Vittoria, la via più fiorita della città.

L’Azienda CulturAle-Costruire Insieme ha poi assegnato il suo premio speciale al balcone della Provincia di Alessandria, fiorito grazie agli allestimenti curati dal dipendente dell’Ente Salvatore Narcisi, che ha ritirato il premio insieme al collega Paolo Bruno e all’addetta stampa di Palazzo Ghilini Cristina Antoni.

Anche quest’anno la giuria di”Balconi Fioriti” ha poi assegnato due premi speciali al Centro Accoglienza Disabili AIAS di San Giuliano Nuovo e all’Istituto Comprensivo Paolo Straneo per il Progetto “Straneo in Fiore” per aver sfruttato il concorso per coinvolgere ragazzi e studenti in importanti percorsi educativi e di crescita.

Il concorso “Balconi Fioriti” della Città di Alessandria è stato curato e organizzato da Francesco Pittaluga e dall’Agenzia Florida Style Agency di Andrea Baiardi e realizzato in collaborazione con Confsercenti, RNA Natura Ragazzi, Fai di Alessandria, Associazione commercianti Quartiere Cristo, CulturAle-Costruire Insieme e con il sostegno del gruppo Amag. Le foto dei giardini, balconi, vetrine e vie dei vincitori sono di Cristian La Greca.