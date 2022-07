Sabato lutto cittadino a Sezzadio per l’addio al piccolo Mirko

SEZZADIO – Profondo dolore a Sezzadio, e in tutta la provincia, per la morte di Mirko, il bambino di 9 anni investito da un’auto. Per il sindaco di Sezzadio, Enzo Daniele, è impossibile trovare le parole di fronte a una tragedia così grande. Il primo cittadino questa mattina si è subito recato dai famigliari di Mirko per esprimere la vicinanza di tutta la comunità: “La morte di un bambino che vedevamo ridere e giocare in paese con gli amici è un dolore immenso. Abbracciamo tutti i genitori e la famiglia di Mirko“. Sabato, ha aggiunto il primo cittadino, in occasione dei funerali di Mirko, a Sezzadio sarà lutto cittadino.

Per l’addio a Mirko si stringerà alla famiglia anche la comunità di Borgoratto, ha sottolineato il sindaco Simone Bigotti. Anche dopo essersi trasferirsi a Sezzadio, Mirko aveva infatti continuato a frequentare la scuola a Borgoratto: “Quando Mirko viveva con la famiglia a Frascaro lo vedevamo sempre in paese e alla Pro Loco con la mamma. È una tragedia difficile da accettare. Non ci sono parole. Non possiamo far altro che stringerci tutti intorno alla mamma, Katia, al papà, Omar, e a tutta la loro famiglia”.