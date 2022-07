Cosa fare in provincia di Alessandria. Gli eventi di sabato 16 luglio

PROVINCIA DI ALESSANDRIA – Fino a martedì 19 luglio è festa a Predosa. Questo sabato e anche domani, domenica 17 luglio, dalle 19, si cena con pizza, farinata e si potranno gustare anche le speciali bombette pugliesi. Dopo cena, poi, si balla. Questo sabato musica con l‘orchestra del cuore di Gigi Chiappin.

Da Garage 156 a Valenza, in via Cellini 61, prosegue il Garage Beer Fest. Anche questa sera potrete cenare con doppio street food di “Toro Loco” e “Il Vestusto Monferrato”. Questo sabato, poi, concerto dei “Clan Banlieue” con il loro repertorio che spazia dal folk classico alle ballad cantautorali, passando per il combact folk, l’Irish Music e alcune canzoni in dialetto. È consigliata la prenotazione al numero: 348 861 9368.

Se volte uscire dalla provincia di Alessandria questo fine settimana vi segnaliamo “I percorsi del gusto” a Mombaruzzo, in provincia di Asti. L’itinerario enogastronomico lungo le vie dell’antico Borgo Castello, questo sabato e anche domenica 17 luglio, vi permetterà di degustare vini e grappe di rinomate cantine e distillerie della zona da accompagnare a piatti e specialità gastronomiche. Sabato 16 luglio si balla poi con il dj set di Avram P E Teo. Per i bambini divertimento assicurato con “Marick”.

Questo sabato giornata conclusiva del Clorofilla Festival. Alla Ristorazione Sociale di Alessandria, in viale Milite Ignoto 1/A, dalle 18 si terrà il Clorofilla Retro Party con un appuntamento speciale di Vinile Alessandria e con gli stand sostenibili del brand Miucciami tutta e Second Life. Ci sarà spazio anche per i più piccoli con le letture curate da Andando e Stando – libreria con mescita. Nel parco estivo della Ristorazione Sociale si terrà poi il dj Set della crew alessandrina Natty Roots in apertura dello spettacolo “Dandy Bestia canta, suona e racconta gli Skiantos”, previsto per le ore 21.30 (ingresso gratuito con consumazione obbligatoria). Per l’occasione la Ristorazione Sociale sarà aperta per cena, esclusivamente su prenotazione. Per informazioni: pupillegustative@gmail.com Whatsapp: 3391040114 – 3396775705.

Il Summer Tour 2022 dei The Kolors questo sabato fa tappa a Novi Ligure. La band capitanata da Stash dopo aver vinto la quattordicesima edizione del programma televisivo “Amici”, condotto da Maria De Filippi, ha continuato a rimanere in vetta alle classifiche con brani come “Everytime”, “Come le onde”, “Pensare male”, “Cabriolet Panorama”. Canzoni che certamente la band proporrà live durante il concerto di questa sera, al via dalle 21.30 in Piazzale Leoni di Liguria (Ex Caserma Giorgi). Apertura porte ore 19. L’ingresso è gratuito.

Castelnuovo Bormida questo fine settimana si anima con la Festa Patronale di San Quirico. Questo sabato, alle 21, corteo storico e la sfilata degli sbandieratori e musici. Alle 21.30 ci sarà la benedizione della scacchiera sul sagrato della Chiesa, per poi continuare alle 21.45 con la rinomata partita di scacchi con pedine viventi. A seguire, dopo due anni di assenza, tornerà il tradizionale spettacolo pirotecnico.

A Bassignana Festa Patronale della Madonna del Carmine. Questo sabato, alle 21.45 si esibiranno i Megamax per un omaggio musicale a Max Pezzali. Il tutto con lo street food di Toro Loco.

A Frugarlo è in programma la settima edizione del Fiarö Beer Festival. Fino a domenica una ricca proposta gastronomica stuzzicherà i palati: dallo scacioburger allo stinco della Zoncaiella, dai corn dog alla pizza fritta. Questo sabato, poi, dalle 21.10 via libera alla musica con “Più 39 italian tribute” seguiti alle 23 da “Bluedust”.

A Sant’Agata Fossili c’è “Mestoli e musica“, la sagra di mezza estate che unisce cibo e musica. Potrete scegliere tra la grigliata mista, la tagliata di manzo, il porco appeso, il risotto al timorasso con tartufo estivo, il baccalà fritto con cipolla e panissa, i tajaren al tocco santagatese. Dopo cena musica con gli Altamoda.

Fino a domenica 17 luglio a Cremolino si terrà la Sagra delle tagliatelle, arrivata alla 36esima edizione. L’appuntamento è al Campo Sportivo.

A Ovada secondo fine settimana con la Sagra delle Lasagne. Al campo sportivo Sant’Evasio potrete gustare lasagne al pesto e al ragù, secondi piatti accompagnati da patatine e chiudere la cena con golosi dessert.

Questo sabato prima edizione del Festival di Pecetto. Dalle 16 bancarelle nel cortile della casa comunale e mostra estemporanea di quadri. Durante la serata intrattenimento musicale con Paolo M. Dalle 20 apericena a 15 euro. Tra gli appuntamenti anche giro alla Rocca con gli astrofili e visita al museo “Il Mare”.

Sabato 16 e domenica 17 luglio, a Mandrogne, presso la Società Mutuo soccorso, dalle 19.30, si terrà l’Acciugata, un evento gastronomico che proporrà il prelibato pesce azzurro con la possibilità di mangiare anche i salamini di vacca. Questa sera intrattenimento musicale con Graziella Group.

Nel cortile del Chiostro dell’Annunziata di Tortona questo sabato, alle 18.30, Antonella Viola presenterà il suo libro “Il sesso è (quasi) tutto Evoluzione, diversità e medicina di genere”. In modo chiaro, divulgativo, com’è nel suo stile, sia quando scrive, sia quando fa lezione o spiega in tv, la professoressa Viola, immunologa e direttrice scientifica dell’Istituto di Ricerca Pediatrica Città della Speranza, guiderà il pubblico in un viaggio attraverso stereotipi, scienza, biologia e fisiologia. Ingresso libero. Per informazioni e prenotazioni: www.attraversofestival.it.

A Cascina Saetta, in frazione Donna a Bosco Marengo, il primo bene della provincia di Alessandria confiscato alla mafia e riutilizzato ai fini sociali, alle 21 andrà in scena lo spettacolo “Figli della violenza” a cura della Compagnia teatrale Coltelleria Einstein. I brani delle letture teatrali hanno come centro il libro “Liberi di scegliere” di Roberto Di Bella, integrato da testi tratti da “La speranza non è in vendita” di Don Ciotti, “Ciò che inferno non è” di Alessandro D’Avenia e “Sulle regole” di Gherardo Colombo. Prima dello spettacolo, alle 19, sarà si terrà un aperitivo con gli attori a cura dei volontari di Cascina Saetta. L’ingresso è a offerta libera ed è gradita la prenotazione al numero 339 5429092.

Prosegue l’Alessandria Music Youth Festival che unisce culture musicali differenti. Questo sabato 16 luglio in Piazza Giovanni XXIII si esibirà l’Ensamble statale della Repubblica Autonoma Adjara “Khorumi”, corpo di ballo nazionale georgiano, con uno spettacolo di danze tradizionali. Ingresso libero su prenotazione all’indirizzo mail: eventi@asmcostruireinsieme.it.

Alla Soms di Corso Acqui 158 ad Alessandria dalle 21 tutti in pista per ballare con il duo Maury e Dany . Ospite della serata sarà Al Rangone che, oltre alla musica, racconterà la sua storia da ragazzo del Cristo.

Nella piazzetta sul retro del Bar Alba, in via Norberto Rosa al quartiere Cristo ad Alessandria, va in scena la serata musicale e gastronomica “Il sabato del villaggio“. Dalle 19. cena e degustazioni e dalle 21 spazio alla musica con i Radio Reggae.

All’Impianto Polisportivo Geirino di Ovada si tiene la prima edizione del “Noi ci siamo – Summer Festival”. La manifestazione inizierà alle 9 con la mattinata in piscina con tornei beach volley a 3 e calcetto a 5, relax, intrattenimento per bambini, musica e food truck dalle 12.30. fino alle 19.00, quando chiuderà la piscina. La sera, dalle 19 in poi, ci si sposterà nella zona palco per gli NCS Talk con lo special Guest Torquato Testa, YouTuber e atleta internazionale di Slopestyle.La manifestazione si concluderà con un live show di artisti emergenti e il dj set di Evivi Mas.

Al Giardino Botanico del Castello dei Paleologi di Acqui Terme torna IndiePendenza Festival. Questo sabato, dalle 21, concerto de Lo Straniero. Biglietto d’ingresso 10 euro.

Per maggiori dettagli e per altri appuntamenti cliccate nella sezione Tempo Libero del sito di RadioGold.