Cosa fare in provincia di Alessandria. Gli eventi di domenica 17 luglio

PROVINCIA DI ALESSANDRIA – Questa domenica nuovo appuntamento del “Benedicta Festival – Arte e Manutenzione della Memoria”. Alla Benedicta, tra i suggestivi paesaggi delle Capanne di Marcarolo, il regista alessandrino Lucio Laugelli alle 16 presenterà al Centro di documentazione Cascina Pizzo il docu-film “We Cannot Live under that flag” che raccoglie le storie di un gruppo di rifugiati afghani arrivati lo scorso autunno ad Alessandria. Dalle 18, dopo la merenda sinoira offerta dall’associazione Memoria della Benedicta, suoneranno i cantautori e musicisti alessandrini Daniele Gennaro, Giorgio Penotti, Silvio Barisone, Mara Tinto e Laura Merione. L’ingresso è gratuito.

Da Garage 156 a Valenza ultima serata della seconda edizione del Garage Beer Fest. Nel locale in via Cellini 61 anche questa sera potrete cenare con doppio street food di “Toro LOco” e “Il Vestusto Monferrato” e ascoltare poi il concerto de “I Nipoti Dello Zio” capitanati da Max Chiarlone, che nell’occasione festeggerà anche il compleanno. È consigliata la prenotazione al numero: 348 861 9368.

Prosegue fino a martedì la Festa del Paese a Predosa. Questa domenica, dalle 19, si cena con pizza, farinata e si potranno gustare anche le speciali bombette pugliesi. Dopo cena, poi, serata danzante con lo spettacolo dell’orchestra Macho.

A Solero, nel Parco dell’asilo “Carlo Guasco”, si tiene la sagra degli agnolotti e dei pé, piatto tipico del paese. Si cena al coperto dalle 19.30 alle 22.30 e questa domenica si balla con l’orchestra Enrico Cremon.

A Ovada ultima sera della Sagra delle Lasagne. Al campo sportivo Sant’Evasio si cena con lasagne al pesto e al ragù, secondi piatti accompagnati da patatine e golosi dessert.

A Frugarolo la settima edizione del Fiarö Beer Festival propone anche questa sera una ricca proposta gastronomica che spazia dallo scacioburger allo stinco della Zoncaiella, ai corn dog e alla pizza fritta. Per la serata conclusiva suoneranno dalle 21.10 i “The RockAge” e poi gran finale alle 23 con “Italian Women Tribute”.

A Cremolino ultimo giorno della Sagra delle tagliatelle, arrivata alla 36esima edizione. L’appuntamento è al Campo Sportivo.

A Bassignana Festa Patronale Madonna del Carmine. Questa domenica, dal mattino, torneo di footvolley alla piscina Bassignana con premiazione in piazza della Libertà, dalle 17 esposizione Motor Club Enzo Cattaneo, dalle 18.30 Dj Set e Street Food con Toro Loco e il Vetusto Monferrato, aperitivo della Locanda del Re e Apericena Bar Stella. Dalle 22 musica con Daniele Porcu e Matteo Barile.

Questa domenica alla Società Mutuo soccorso di Mandrogne, dalle 19.30, si terrà l’Acciugata, un evento gastronomico che proporrà il prelibato pesce azzurro con la possibilità di mangiare anche i salamini di vacca. Dopo cena serata latina con Dj Merengu.

A Castelnuovo Bormida la Festa Patronale di San Quirico comincia già dal mattino con il ritrovo, alle 8, della 46esima edizione della “Bagnacamisa” in piazza Geo Pistarino. Alle 16.30 esibizione del gruppo cinofilo castelnovese “Lo sguardo del lupo” di Nadia Veneziali. Dalle 19.30 spazio al buon cibo con hamburger, salamelle, patatine e tanta birra alla spina. Alle 21.30 gran finale con il concerto benefico della Cipo Sugar Band, tribute band dedicata a Zucchero Fornaciari.

Nella cornice del borgo medioevale, la Pro Loco di Pomaro Monferrato, dalle 18, preparerà una “merenda sinoira”, un pasto freddo, più o meno frugale, che si consuma in Piemonte verso le sei del pomeriggio e si prolunga sino all’ora di cena e, spesso, la sostituisce. Il menù prevede “friciulin verdi”, salumi, formaggi artigianali, “bagnet verd” con e senza acciughe, insalata russa e altre prelibatezze del territorio. Naturalmente, il tutto accompagnato da un’ottima bottiglia di vino. È gradita la prenotazione via WhatsApp allo 0142090203.

A pochi chilometri dalla provincia di Alessandria, a Mombaruzzo, in provincia di Asti, anche questa domenica c’è “I percorsi del gusto”, l’itinerario enogastronomico lungo le vie dell’antico Borgo Castello. Si potranno degustare vini e grappe di rinomate cantine e distillerie della zona da accompagnare a piatti e specialità gastronomiche. Questa domenica 17 luglio musica live con “Falso Trio” e per i bambini divertimento assicurato con “Marick”.

All’imbarcadero di viale Lungo Po Gramsci a Casale Monferrato torna “Galleggia non galleggia“, il goliardico evento a cura degli Amici del Po che raduna “marinai” determinati a sfidare le acque del fiume più lungo d’Italia a bordo di imbarcazioni realizzate sul posto con cartone e nastro da pacchi. Orari: 7.30-8.30 convalida delle iscrizioni; 8.30-12 fase di costruzione; 14-18 discese lungo il Po; 18.15/30 premiazioni. Per informazioni e iscrizioni www.amicidelpocasale.it

Gli eventi del festival “Vignale in Danza” questa domenica fanno tappa alla cantina Hic et Nunc di Vignale Monferrato (frazione Mongetto) per “La via delle vigne”, uno spettacolo itinerante che offrirà agli spettatori l’occasione di osservare diversi stili artistici nel medesimo luogo. Durante la performance si potrà assistere all’arte figurativa con la pittura (rappresentata dalla pittrice Chiara Corradi), alla coreutica con la danza (con le ballerine Karen Minihan, Alice Barbieri, Anastasya Karpenko, Elena Rodilosso, Elisa Marci, Elisa Strijbosch, Giorgia Albertazzi, Irene Casarini, Linda de Angelis), alla musica con l’arpa suonata da Irene Zanghì e all’arte drammatica con la recitazione di Valeria Nicolucci. Sarà possibile accedere alla rappresentazione partecipando alla visita guidata e alla degustazione dell’azienda “Hic et Nunc”. Lo spettacolo, della durata di un’ora e trenta, verrà replicato più volte nella giornata alle 11, 12.30, 14, 15.30 e alle 17. Per maggiori info e biglietti www.vignaleindanza.com

Al quartiere Cristo di Alessandria l’Associazione dei Commercianti insieme al gruppo parrocchiale organizza un pomeriggio di festa per Mons. Claudio Moschini che lascerà la parrocchia di San Giovanni Evangelista dopo 27 anni di servizio. Al mattino alle 11 è prevista la Santa Messa e dalle 17, nel cortile interno della parrocchia, testimonianze di associazioni e amici. Sarà presente anche la Banda Musicale “F. Solia” di Cassine. Per tutti anche buon cibo e degustazioni grazie ai volontari della parrocchia.

Nella cornice dei portici del Palazzo Municipale di Camagna Monferrato, in via Matteotti 20, alle 17 si terrà un incontro con Luca Steinmann, dal titolo “Alla ricerca dei fatti per un futuro di pace per l’Europa e per il mondo”. Luca Steinmann da corrispondente ha già realizzato reportage in Siria, Afghanistan, Armenia, Azerbaijan, Libano, Giordania e Turchia. Da freelance collabora con numerose testate, quali ad esempio “Limes”, “La Verità”, “Huffington Post”, “Rolling Stone”, “Die Welt” e La 7. L’evento è aperto al pubblico. In occasione del concerto si terrà una anteprima della mostra “Aria e pensiero” di Gianni Noli.

