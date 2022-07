Intesa tra Alessandria e la repubblica autonoma di Adjara in Georgia: “Partnership turistico/economica”

ALESSANDRIA – Qualche ora prima del “Georgian Ballet“, in programma alle 21 in piazza Duomo (secondo appuntamento dell’Alessandria Music Youth Festival) il Sindaco di Alessandria Giorgio Abonante ha ricevuto a Palazzo Rosso Tea Tchanturishvili, Capo Delegazione del Dipartimento Relazioni Pubbliche Internazionali presso il Ministero dell’educazione, cultura e sport della Repubblica Autonoma Adjara (Repubblica Democratica della Georgia), che ha patrocinato l’evento e accompagnato la compagnia georgiana in Italia.

Nel corso dell’incontro, a cui ha preso parte anche l’Assessore Giorgio Laguzzi. “Un incontro per esaminare una possibile partnership tra Alessandria e la Repubblica Adjara, da sviluppare in ambito culturale, turistico ed economico/industriale. Scambi studenteschi fra le rispettive Università, partecipazione a fiere internazionali di settore, organizzazione di workshop ad hoc per le aziende del territorio interessate al vivace mercato georgiano sono state alcune tra le proposte oggetto di confronto” ha rimarcato il primo cittadino.

All’incontro erano presenti anche gli operatori turistici di ‘Alessandria Incoming’ e le responsabili dell’ufficio “Export e commercio con l’estero, dell’azienda ‘PAGLIERI S.p.a.’, già presente sul mercato georgiano. Tea Tchanturisvhili ha molto apprezzato l’incontro, ringraziando il Sindaco e spiegando come “Alessandria, patria di Umberto Eco, possa essere una Città di grande interesse in un contesto in cui l’Italia è da sempre la più amata e preferita meta turistica, in un mercato turistico in grande sviluppo, anche per la forte crescita dell’economia georgiana negli ultimi anni”.

“Auspichiamo di poter continuare in futuro a ospitare manifestazioni con presenze internazionali e di poter sviluppare e rafforzare la collaborazione tra Alessandria e Tiblisi per proiettare la città in un palcoscenico sempre più internazionale” ha concluso Abonante.