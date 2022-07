L’arrivederci di Don Claudio al Cristo: “Grazie, andrò a Tassarolo ma il nostro quartiere si vede anche da lì”

ALESSANDRIA – Una domenica agrodolce al quartiere Cristo di Alessandria. Tutta la comunità ha infatti salutato Don Claudio Moschini, ringraziandolo per i suoi 27 anni di servizio pastorale alla Parrocchia di San Giovanni Evangelista. Il sacerdote si trasferirà a Tassarolo: “Anche da lì, però, si vede il grattacielo e il campanile di questa chiesa” ha sottolineato Don Claudio col sorriso “grazie per il sostegno che tanti amici mi hanno dato, abbiamo camminato insieme”. Sul sagrato della parrocchia tante associazioni e realtà del quartiere hanno espresso la loro vicinanza e affetto per il sacerdote. Tra le tantissime iniziative portate avanti negli anni da Don Claudio, ad esempio, la colazione (“che è quasi un pranzo“, raccontava Don Claudio lo scorso anno a Radio Gold, ndr) offerta in parrocchia alle tante persone bisognose, con la collaborazione di tanti volontari.

“Ha offerto la sua esperienza e il suo esempio a tutti noi, lo ringrazio a nome di tutto il Comune” ha rimarcato il sindaco di Alessandria Giorgio Abonante. “Oggi viviamo un momento di amarezza ma anche di gioia” le parole del presidente del Consiglio Comunale Giovanni Barosini “non è un addio ma un arrivederci. In questi 27 anni di assistenza spirituale è stato sublimato il concetto di comunità, questo rende onore a Don Claudio che ha dato una impronta importante e che, sono sicuro, farà lo stesso anche a Tassarolo”.

“Ha sempre avuto una parola di conforto in qualsiasi occasione” ha detto Silvana Sordo, la presidente dell’associazione Commercianti che ha donato a Don Claudio una riproduzione della chiesa di San Giovanni Evangelista realizzata dall’artista Denise Bistolfi.

Foto tratta dalla pagina Facebook Sei del Cristo se