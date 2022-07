A Valenza un giorno senz’acqua in alcune zone, sindaco: “Linea rotta in più punti ma ora è stata riparata”

VALENZA – “Am+ mi ha fatto sapere che l’acqua è stata ripristinata intorno alle 19.30”. Così su Radio Gold il sindaco di Valenza Maurizio Oddone ha fatto il punto rispetto ai guasti di una conduttura idrica, emersi sabato mattina e che hanno comportato diversi disagi ai residenti intorno a strada Cerreto.

“Si sono verificate rotture in tre punti diversi” ha spiegato il primo cittadino “voglio ringraziare i tecnici di Valenza e la squadra di emergenza di Casale che hanno lavorato ininterrottamente per ripristinare il guasto. I lavori sono terminati nel primo pomeriggio di questa domenica ma poi sono stati effettuati gli spurghi nelle condutture. Per questo l’erogazione dell’acqua è stata ripristinata solo in serata”.