Non ce l’ha fatta il motociclista ferito a Ponti due giorni fa: aveva 57 anni. Quattordio e Fubine in lutto

QUATTORDIO – I paesi di Quattordio e Fubine sono in lutto per la scomparsa di Giacomo Pettazzi, mancato questa domenica dopo l’incidente in moto di venerdì mattina, avvenuto a Ponti. 57 anni, Pettazzi viveva e lavorava a Quattordio ed era il fratello di Lino, sindaco di Fubine e deputato. “Sarai sempre nel mio cuore” il messaggio postato sui social dal fratello Lino

Venerdì Pettazzi era stato in un primo momento portato all’Ospedale di Acqui. Poi però le sue condizioni si erano aggravate ed era stato trasferito al Cto di Torino. Questa domenica, purtroppo, è arrivata la notizia più terribile. “Perdiamo una persona mite, gentile, sempre disponibile“ ha raccontato a Radio Gold il sindaco di Quattordio Alessandro Venezia “Giacomo Pettazzi, infatti, faceva parte anche della nostra Protezione Civile”.