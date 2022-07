PIEMONTE – Il caldo sta mettendo a dura prova tutto il Piemonte. Tanto nelle città quanto nelle campagne. Il caldo africano, infatti, sta letteralmente cuocendo i frutteti e gli orti con perdite che in alcune zone, da nord a sud Italia, compresa la nostra regione, arrivano sino al 70% del raccolto. “Le scottature da caldo danneggiano in maniera irreversibile frutta e verdura, fino a renderle invendibili. Si cerca di anticipare il raccolto quando possibile o si provvede al diradamento dei frutti sugli alberi, eliminando quelli non in grado di sopravvivere, per cercare di salvare almeno parte della produzione“, spiega la Coldiretti in una nota.

Nella giornata di ieri si sono registrate temperature intorno ai 35/36 gradi su quasi tutto il territorio. Qualche pioggia si è avuta solamente nel Torinese e in provincia di Cuneo. Le stazioni meteo di Arpa hanno registrato 17.6 mm di pioggia nel centro di Torino, ai Giardini Reali, e in provincia 12.6 mm a Pino e 11.6 a Santena. A Bra (Cuneo) 5.6 mm, una spruzzata anche a Villanova Solaro, 1.2 mm e poche gocce a Brossasco e Sampeyre.

Photo by Zoe Schaeffer on Unsplash