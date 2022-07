PROVINCIA DI ALESSANDRIA – Altri tre casi di positività alla peste suina africana riscontrati in provincia di Alessandria. In tutto sono 112 nel nostro territorio, 60 in Liguria, 172 in totale. Due nuovi casi sono emersi a Cassinelle (nove i casi da quando è iniziata l’emergenza) e uno a Ovada (undicesima positività accertata).