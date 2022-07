Aspettando l’Alessandria Pride: 5 film a tema LGBTQIA+ da vedere in attesa del 23 luglio

ALESSANDRIA – In attesa di sfilare tra le strade della città all‘Alessandria Pride, sabato 23 luglio alle 18, Radio Gold vi consiglia 5 film sul tema da recuperare assolutamente.

1 – Pride

Ispirata a una storia vera, la pellicola, ambientata a metà anni ’80 in Inghilterra in epoca Thatcher, racconta la storia dello storico sciopero dei minatori inglesi. A Londra il movimento gay decide di sostenere la protesta di un gruppo di lavoratori di un piccolo paesino del Galles dando il via a una raccolta fondi. Il rapporto con i minatori è inizialmente conflittuale (la maggioranza è omofobica e non vuole accettare il sostegno ritenendolo imbarazzante), ma la relazione muterà gradualmente. I due gruppi cercando di superare i pregiudizi riusciranno a trovare nel senso di solidarietà una forza maggiore che nella diversità. Il film è uscito nel 2014 con la regia di Matthew Warchus.

2 – Mine Vaganti

Il cinema di Ferzan Özpetek non ha certo bisogno di presentazioni: già nel 2001 con “Le fate ignoranti” il regista aveva rotto le barriere raccontando un universo fino a quel momento poco rappresentato nel cinema italiano. Nel 2010 firma “Mine Vaganti”, un film corale ambientato in Puglia che racconta una commedia familiare che vede protagonista Tommaso (Riccardo Scamarcio), di ritorno in Salento dove la sua famiglia possiede uno storico pastificio. Tommaso confida al fratello Antonio di voler dichiarare la propria omosessualità ai familiari ma viene preceduto da quest’ultimo che farà la stessa rivelazione. Sarà il caos nella famiglia Cantone: una serie di risvolti drammatici costringeranno Tommaso a prolungare il suo soggiorno più a lungo di quanto avesse previsto.

3 – Carol

Cate Blanchett e Rooney Mara sono le protagoniste della pellicola diretta nel 2015 da Todd Haynes. Ci troviamo nella New York degli anni ’50: Carol, una donna sofisticata ed elegante, ricca e sposata incontrerà casualmente la diciannovenne Therese a Manhattan e ne rimarrà folgorata. Entrambe stanno vivendo un momento di crisi dal punto di vista sentimentale e tra le due nascerà un’amicizia magnetica che si trasformerà in un sentimento più forte. Un amore che difficilmente potrà essere vissuto alla luce del sole, messo alla prova da una scelta difficile.

4 – Maschile Singolare

Un consiglio che ci porta di nuovo nel cinema italiano con una pellicola molto recente che vede l’esordio di due giovani registi, Matteo Pilati e Alessandro Guida. Maschile Singolare è la storia di Antonio, giovane architetto disoccupato la cui vita entra in crisi con la fine del suo matrimonio con Lorenzo. Essere sposato fa parte dell’identità di Antonio che è così costretto a ritrovare l’amore, sì, ma soprattutto quello per se stesso. Protagonista assoluto del film è Giancarlo Commare che porta in scena una delicata storia d’amore e di rinascita (grazie anche al parterre di personaggi di cui si circonda tra cui spicca la comica Michela Giraud nel ruolo della migliore amica Cristina). Una pellicola nella quale la relazione omosessuale viene raccontata per quello che è: semplicemente una relazione.

5 – L’uragano Bianca

Richard, un insegnante di New York, si trasferisce in un piccolo paesino del Texas per lavoro. Viene però licenziato e cacciato dalla comunità cittadina a causa della sua omosessualità. Per vendicarsi si ripresenta sotto le spoglie di Bianca Del Rio, una cattivissima signora che non farà sconti a nessuno. Il titolo del film è ispirato al protagonista, Bianca Del Rio (Roy Haylock), famosa costumista americana e drag queen, vincitrice della sesta edizione dello show RuPaul’s Drag Race. Una commedia irriverente che tra una risata e l’altra riesce a porre l’accento su tematiche delicate della società americana.