Covid, Cirio: “Dati dimostrano un rallentamento, siamo stati bravi a corazzare i cittadini col vaccino”

PIEMONTE – A margine della presentazione dell’Azienda Zero il presidente del Piemonte Alberto Cirio ha parlato della situazione covid nella nostra regione: “I dati sulla situazione epidemiologica in Piemonte sono molto buoni, dimostrano un rallentamento. Vuol dire il raggiungimento del plateau, del picco, per cui si attende ormai la discesa. Abbiamo gestito questa ondata pandemica con un massimo di 12 persone ricoverate in terapia intensiva il che vuol dire che il Piemonte è stato bravo a corazzare i cittadini con il vaccino e che gli ospedali hanno retto bene” ha sottolineato Cirio, come riportato da AdnKronos.

“Ciò significa convivere con il virus che è quello che noi dobbiamo impostare anche per l’autunno, non abbassando la guardia, cosa che non facciamo mai, ma riprendendo la vita normale, perché le persone hanno diritto ad una vita normale”, ha concluso il Governatore.