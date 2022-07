Malore fatale per un lavoratore al Polo Chimico. Il cordoglio della Cgil

SPINETTA MARENGO – La Camera del Lavoro di Alessandria ha espresso il suo profondo cordoglio per la scomparsa di Marius Tiba Catalin, operaio della ditta F.lli Zanaga, una delle aziende appaltatrici che operano all’interno del Polo Chimico di Spinetta, deceduto questo lunedì mattina in seguito a un malore.

“La CGIL si stringe alla famiglia del lavoratore Marius Tiba Catalin – ha scritto in una nota il Segretario Generale della Camera del Lavoro, Franco Armosino – Siamo certi che avremo modo al più presto di conoscere le circostanze che ne hanno causato la morte in quanto chi perde la vita in occasione di lavoro e le persone a lui vicine devono avere le istituzioni al loro servizio per determinare gli accadimenti con inequivocabile chiarezza”.