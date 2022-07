Sabato l’Alessandria Pride: il percorso del corteo e le vie chiuse

ALESSANDRIA – In vista dell’Alessandria Pride in programma sabato 23 luglio sono stati adottati i seguenti provvedimenti viabili per permettere lo svolgimento del corteo. Dalle 18 di venerdì a mezzanotte di sabato sarà vietata la fermata con rimozione forzata in piazza Santa Maria di Castello (ad eccezione dei veicoli degli allestitori, esclusivamente per il tempo necessario alle operazioni di allestimento e rimozione delle strutture).

Dalle 18 alle 24 di venerdì e dalle 18 alle 24 di sabato sarà vietato il transito in piazza Santa Maria di Castello.

Dalle 13 alle 20 del 23/7/2022 sarà vietata la fermata con rimozione forzata nelle seguenti vie:

– viale della Repubblica, ambo i lati,

– vialetto Aspal,

– spalto Borgoglio, nel tratto compreso tra via Savona e viale della Repubblica (da tale divieto saranno esclusi i mezzi pubblici),

– piazzale Curiel, area ex ambulatorio FFSS (da tale divieto saranno esclusi i taxi),

– corso Crimea, nel tratto compreso tra via Trotti e piazza Garibaldi, ambo i lati (eccetto mezzi autorizzati partecipanti al corteo),

– corso Roma,

– piazzetta della Lega,

– via Milano, nel tratto compreso tra piazzetta della Lega e via Inviziati,

– via Inviziati,

– piazzetta Monserrato,

– via Santa Maria di Castello, nel tratto compreso tra corso Monferrato e via Milazzo.

Dalle 13 alle 20 di sabato sarà vietato il transito in viale della Repubblica.

Dalle 18 alle 20 di sabato sarà vietato il transito in corso Crimea, nel tratto compreso tra via Trotti e piazza Garibaldi (eccetto mezzi dell’Associazione coinvolti nella parata).

Dalle 18 di sabato e sino al termine del corteo sarà autorizzato il passaggio dei partecipanti, durante il quale le strade interessate e quelle interferenti di competenza comunale saranno temporaneamente chiuse alla circolazione veicolare secondo il seguente percorso: partenza da corso Crimea, corso Roma, piazzetta della Lega, via Milano, via Inviziati, piazzetta Monserrato, via Santa Maria di Castello, piazza Santa Maria di Castello.