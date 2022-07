Anche la Cgil di Alessandria parteciperà al Pride di sabato 23 luglio

ALESSANDRIA – Ci sarà anche la Cgil di Alessandria al Pride organizzato per il 23 di luglio a partire dalle ore 18. “La parata del Pride è un momento di colorata partecipazione democratica per affermare che la costituzione italiana prevede che nessun* sia in qualsiasi modo e in qualsiasi ambito discriminat*: per questo la Cgil da sempre aderisce in tutti i territori“, scrive in una nota la Camera del lavoro alessandrina.

L’invito è quella di una partecipazione numerosa “per ribadire che la Cgil di Alessandria è contraria a qualsiasi forma di discriminazione, partecipiamo con il nostro bel colore rosso, con le nostre bandiere, con le magliette rosse (dell’ultimo Pride per chi le ha), con i cappellini Cgil, per dare ancora più forza al nostro messaggio di pace e inclusione“. L’appuntamento del sindacato è alle 17.30 in Corso Crimea lato Corso Roma (di fronte all’edicola).