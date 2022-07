Addio all’alessandrino Mirco Negri: “Ora i suoi demoni hanno smesso di tormentarlo”

ALESSANDRIA – Mirco Cesare Negri, 54 anni, non ha vissuto una vita facile ma è sempre rimasto una persona di “cuore” e ha “saputo fasi voler bene”. L’alessandrino non ha mai perso il sostegno della famiglia ma i demoni interiori che lo tormentavano fin da ragazzo erano stati più forti e l’avevano portato a vivere per strada. Mirco, ha raccontato la sorella Paola, aveva provato più volte a cambiare ma “i suoi mostri” erano sempre riusciti a riafferrarlo.

Lungo il suo tortuoso cammino era però rimasto “un buono” e aveva avuto la fortuna di trovare l’aiuto di tante persone generose. La sorella Paola, anche a nome della mamma Anna Maria e del papà Enrico, vuole ringraziare gli assistenti sociali e, in particolare, Ombretta e Silvia che per Mirco “hanno fatto di tutto e di più” e i tanti alessandrini che si sono dimostrati generosi con il fratello. Era stato ad esempio un cittadino a regalare all’uomo la roulotte dove era poi andato a vivere, in zona Panorama, con la sua inseparabile cagnolina Lady. I due camminavano spesso per le vie di Alessandria e molti, magari, li avranno visti insieme.

Quando Mirco qualche giorno fa è stato portato in ospedale dopo un improvviso malore i soccorritori si sono preoccupati anche di Lady, affidandola al canile. Quando poi la famiglia di Mirco è venuta a conoscenza dell’accaduto si è subito attivata anche per la cagnolina, che è già nella sua nuova casa con la sorella di Mirco. Lui, purtroppo, non ce l’ha fatta. Per la famiglia questo è un momento di profondo dolore: “Lo abbiamo amato molto. Avrei voluto tenergli la mano, abbracciarlo prima che se ne andasse. Ora, però, i suoi mostri non potranno più tormentarlo e potrà riposare sereno“.

Tutte le persone che hanno conosciuto Mirco potranno dirgli addio giovedì mattina alle 9.30 nella Chiesa Cuore Immacolato di Maria di Alessandria, in via Giulio Monteverde. Sempre nella stessa chiesa, questo mercoledì sera alle 19, verrà recitato il rosario.