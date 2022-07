Narcotizza e rapina un anziano imprenditore dopo averlo adescato sui social: arrestata una donna

ALESSANDRIA – Lo scorso 11 luglio la Squadra Mobile di Alessandria ha eseguito una ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal GIP di Alessandria, a carico di una donna di etnia rom, ritenuta responsabile di una rapina nell’abitazione di un anziano imprenditore alessandrino. L’uomo era stato infatti narcotizzato e derubato da una donna con cui si era incontrato poco prima, per poi dare l’allarme. Subito giunta sul posto, la squadra Volante della Polizia di Stato ha subito raccolto i primi elementi di indagine, poi sviluppati dalla Squadra Mobile. La vittima aveva conosciuto la donna sui social, per poi organizzare un incontro di persona.

Durante il pranzo a casa dell’uomo però la signora, durante un momento di distrazione della vittima, aveva versato un potente medicinale nel suo bicchiere. Sprofondato in un sonno profondo, l’uomo è stato quindi derubato, di 7 mila euro in contanti, un orologio e vari monili in oro.

Le indagini immediatamente poste in essere, anche con l’ausilio di attività tecnica, hanno consentito di risalire alla donna, gravata già da specifici precedenti penali e di polizia. La signora agiva in altre zone d’Italia, sempre a danno di persone anziane e facoltose. Le manette sono scattate a Perugia nelle prime ore del mattino, grazie al supporto della Squadra Mobile umbra.