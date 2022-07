Il 25 settembre anche la provincia di Alessandria torna alle urne per eleggere il nuovo Parlamento

ALESSANDRIA – La provincia di Alessandria tornerà alle urne. Lo farà il 25 settembre, quasi tre mesi dopo dall’ultima tornata elettorale che ha portato i cittadini a votare per eleggere il sindaco in diversi paesi e città tra cui il nostro capoluogo di provincia. Questa volta però agli alessandrini – così come agli italiani – sarà chiesto di votare il prossimo Parlamento. È infatti quella la data individuata, nell’ultimo Consiglio dei ministri, dopo la crisi di Governo che si è aperta nei giorni scorsi e che ha portato il premier Mario Draghi a rassegnare le sue dimissioni al presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Inizierà così un lungo periodo di campagna elettorale che vedrà i partiti presentare i simboli al Viminale tra il 12 e il 14 agosto mentre le liste, le firme e i candidati per i collegi uninominali nelle Corti d’Appello tra il 21 e il 22 agosto. Il 26 agosto poi partirà ufficialmente la cosiddetta propaganda elettorale, ovvero quel mese di campagna elettorale prima del voto, con l’affissione dei manifesti elettorali.

Ricordiamo che anche per queste elezioni si voterà con un sistema elettorale misto, sia per la Camera che per il Senato, con circa un terzo dei parlamentari eletto in collegi uninominali e due terzi in collegi plurinominali con liste bloccate.

