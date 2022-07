Tutti promossi all’esame di maturità in Piemonte: il 2,1% dei maturandi ha preso 100 e lode

PIEMONTE – Anche quest’anno i diplomati del Piemonte potranno fare festa. I maturandi del 2022, infatti, sono stati tutti promossi. Un dato, quello del Piemonte, che rispecchia anche quanto accaduto nel resto d’Italia dove non si registrano bocciati. A questo si aggiungono mille lodi in più rispetto allo scorso anno. Di queste il 2,1% si trovano proprio nella nostra regione anche se i dati più alti arrivano dal Sud, con la Calabria che fa la parte del Leone con il suo 6,6% e la Puglia al 6,3%.

In Piemonte gli studenti che hanno ottenuto il 60, ovvero il voto minimo per diplomarsi, sono stati il 3,9%. Ben più alta la fascia che ha preso un voto tra il 61 e il 70, in questo caso la percentuale sale al 21%. Il dato più alto, però riguarda gli studenti che hanno ottenuto un voto che va dal 71 all’80: ben il 29,4%. I maturandi tra l’81 e il 90 sono stati il 14,6% mentre quelli tra il 91 e il 100 il 7,7%. Come detto i detentori del 100 e lode sono stati il 2,1% degli studenti che hanno sostenuto la Maturità 2022.

Photo by Alissa De Leva on Unsplash