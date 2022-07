CASALE MONFERRATO – Sono già diversi gli interventi effettuati fino alle 21 di questo lunedì sera dai Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza di alberi e piante sferzate dal forte vento. Colpita soprattutto la zona del Casalese e del Basso Monferrato, interessata anche dall’allerta gialla per temporali diramata da Arpa Piemonte. I Vigili del Fuoco sono in particolare intervenuti a Castelletto Merli, Pontestura e Camino.

(in copertina immagine di repertorio)