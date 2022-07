Ippocastano caduto a Castelceriolo: “Indifferenza per la storia, era dedicato a un soldato della Grande Guerra”

ALESSANDRIA – “Un nuovo scempio, a causa dell’incuria di molte amministrazioni comunali e della poca cura e memoria storica della classe dirigente“. Una amara riflessione quella di Dante, un cittadino di Castelceriolo, dopo che il maltempo di ieri sera ha abbattuto un ippocastano.

“Quella caduta a terra è una pianta centenaria, la seconda caduta in pochi anni. Il fatto che sia caduta intera dimostra che era marcia alla base. Detto ciò è una vera fortuna che non vi transitasse nessuno evitando così un’ulteriore tragedia. Quello che si sta sgretolando lentamente, però, è il viale della Rimembranza del paese. Questi ippocastani hanno un cognome e nome, ricordano i soldati castelceriolesi morti durante la Prima Guerra Mondiale. Furono i bambini del paese che negli venti del secolo scorso li piantarono. Ancora oggi nel mese di novembre qualche mano riconoscente vi lega un mazzolino di fiori”.

“A parte che questa tipologia di viali e parchi sono protetti e vincolati per legge ma” ha aggiunto Dante “quello che strugge di più è l’indifferenza, l’incuria e la mancanza di rispetto per la nostra storia. Un po’ di controllo e cura di questi alberi, la sostituzione di quelli malati sono solo il minimo che dobbiamo a noi stessi e ai nostri defunti. Invece tra qualche ora sarà rimosso l’ippocastano e un altro cognome e nome torneranno nell’oblio. Sarà cancellato un pezzo di storia ma rimarrà la coerente irriconoscenza. Insomma, i sobborghi o frazioni sono sempre stati poco attenzionati, come la loro storia”.