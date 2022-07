Tamponi Covid: ecco dove farli in Piemonte e provincia di Alessandria

PIEMONTE – Un solo hotspot tamponi Covid per tutta la provincia di Alessandria con orario dalle 13 alle 14. Si tratta di un unicum in tutto il Piemonte dove ogni provincia vanta più di un centro tamponi. Solo il Verbano-Cusio-Ossola ha un unico hotpsot ma con un orario maggiore dalle 8.30 alle 12.30. In tutto sono 40 i punti tamponi sparsi per tutta la regione. Ad Alessandria l’hotspot è al distretto Patria di via Palermo 17 con accesso dal lunedì alla domenica, come ricordavamo, dalle 13 alle 14.

L’elenco di tutti gli hotspot per tamponi Covid in Piemonte

Foto Ufficio Stampa Regione Piemonte