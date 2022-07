A Valenza torna la Festa dell’Unità: quattro giorni di musica, cultura e buon cibo

VALENZA – Da Valenza mancava addirittura dalla prima metà degli Anni ’90. Adesso, a circa trent’anni dall’ultimo evento, la città dell’oro è pronta a riaccogliere la Festa de L’Unità. Ecco che dall’1 al 4 settembre, in viale Oliva a Valenza, si potrà salutare nel migliore dei modi la fine dell’estate con FestUnitàValenza #lafestaditutti, una quattro giorni all’insegna di musica, cultura e buon cibo.

Per tutte e quattro le serate il ristorante offrirà un menu a base di pesce e fritto misto, grigliata di carne, paste condite con sughi diversi, pasta e fagioli, polpettine ed agnolotti della tradizione, antipasti e patatine. Il tutto accompagnato da vini scelti, birre, bibite e l’immancabile e sempre più preziosa acqua. L’appuntamento poi proseguirà a partire dalle 21.30 nei giardini del viale con una serie di spettacoli musicali dedicati a tutte le età.

Giovedì primo settembre sarà la volta degli Utopia e del loro tributo ai Nomadi, venerdì 2 la Cittadella Off offrirà una serata Urban con Noot Good, Mera, Asya e L’ottico. Si arriva così a sabato 3 settembre che vedrà salire sul palco gli Asilo Repubblic con il tributo a Vasco Rossi, presente sul palco anche Maurizio Solieri, chitarrista del Blasco. Infine domenica 4 settembre i Fly Blue’s faranno cantare e divertire sulle note delle canzoni di Zucchero, alla serata sarà presente anche Max Marcolini chitarrista e arrangiatore di Sugar Fornaciati.

Non solo serate alla FestUnitàValenza con il sabato pomeriggio interamente dedicato ai bambini con l’arrivo di un Mago e il delizioso zucchero filato multicolor. Inoltre lungo Viale Oliva potrete trovare le bancarelle delle Associazioni di Volontariato di Valenza che lavorano sia per la città dell’oro che per i Paesi del terzo mondo. Immancabile anche la presenza dell’Anpi. Non mancheranno inoltre le esposizioni di fotografie, come quella in copertina, delle passate edizioni de Le Feste de l’Unità, vera e propria memora storica di ciò che questo evento è stato per intere generazioni e filo rosso che ha attraversato periodi e mondi diversi. Inoltre la tradizionale e immancabile lotteria metterà in palio tanti premi tra cui la bicicletta elettrica Olmo.

Da ricordare infine, i salotti/dibattito prima di cena. La giusta occasione per riflettere su temi sociali, ambientali ed economici della città di Valenza. “La festa di tutti, ritorna a Valenza, con la voglia di essere un momento di socialità inclusiva che parla al presente e al futuro della nostra città. Siamo fieri di avere contribuito, con i tanti volontari che stanno lavorando, a riportare la Festa de L’Unità nella nostra città, una festa che ha lo scopo di aggregare persone, unire generazioni, riflettere su temi importanti, essere occasione di convivialità e divertimento”, spiega Giosuè Orlando segretario del PD.