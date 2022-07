Si rompe una grata in via Pascoli al quartiere Cristo: soccorso un uomo, non in gravi condizioni

ALESSANDRIA – Per fortuna non sembrano gravi le condizioni di un signore che questa mattina, intorno alle 11, è caduto a causa della rottura di una griglia in via Pascoli, al quartiere Cristo, all’incrocio con corso Acqui. Sul posto, oltre al 118, è intervenuta la Polizia Locale che ha transennato l’area. La vittima è un uomo di circa 78 anni. L’anziano è rimasto ferito a una gamba.