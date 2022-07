Ultimo weekend di luglio da bollino rosso su strade e autostrade

ITALIA – Bollino rosso lungo strade e autostrade italiane nelle giornate di sabato 30 e domenica 31 luglio. Partenze, rientri e gite fuori porta del fine settimana potrebbero congestionare il traffico, soprattutto lungo le principali direttrici che portano verso le località di villeggiatura, in direzione sud.

Lungo la rete di Anas è previsto traffico “molto intenso” in particolare lungo le dorsali adriatica, tirrenica e jonica e ai valichi di confine in direzione di Francia, Slovenia e Croazia, e in uscita dai centri urbani e per i numerosi spostamenti locali. Si prevede, inoltre, un consistente flusso di traffico in prossimità dei centri urbani, soprattutto a partire dal tardo pomeriggio di domenica, in concomitanza con i rientri del fine settimana.

Il traffico riguarderà in particolare i principali itinerari turistici: la A2 “Autostrada del Mediterraneo” che attraversa Campania, Basilicata e Calabria; le statali 106 Jonica e 18 Tirrena Inferiore in Calabria; le autostrade A19 Palermo-Catania e A29 Palermo-Mazara del Vallo in Sicilia; la strada statale 131 Carlo Felice in Sardegna; la strada statale 148 Pontina nel Lazio, arteria particolarmente trafficata che insieme alla SS7 “Appia” assicura i collegamenti tra Roma e le località turistiche del basso Lazio; l’Itinerario E45 (SS675 e SS3 bis) che interessa Umbria, Toscana, Emilia Romagna e collega il nord est con il centro Italia; le direttrici SS1 Aurelia (Lazio, Toscana e Liguria), SS16 Adriatica (Puglia, Molise, Abruzzo, Emilia-Romagna e Veneto).

Al nord i raccordi autostradali RA13 ed RA14 in Friuli Venezia Giulia verso i valichi di confine, la SS36 del Lago di Como e dello Spluga in Lombardia, la SS45 di Val Trebbia in Liguria, la SS26 della Valle D’Aosta e la SS309 Romea tra Emilia Romagna e Veneto e la SS 51 di Alemagna in Veneto.

Per prevenire il rischio di incolonnamenti e favorire la circolazione, anche nell’ultimo weekend di luglio è previsto lo stop dei mezzi pesanti. I veicoli con massa complessiva superiore a 7,5 tonnellate non potranno circolare, salvo autorizzazioni speciali, questo sabato 30 luglio dalle 8 alle 16 e domenica 31 luglio dalle 07 alle 22.

(in copertina foto di Dan Gold dal sito Unsplash)