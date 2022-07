Infastidito dalla musica minaccia di dare fuoco a un locale di Bosco Marengo

BOSCO MARENGO – Un uomo di 72 anni sabato sera ha dato in escandescenze in un locale in piazza Boggiani a Bosco Marengo. L’uomo intorno alle 21 è sceso in strada perché infastidito dalla musica e durante il diverbio ha minacciato di dare fuoco al locale. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri. I militari sono riusciti a placare gli animi. Nel locale è risultato poi tutto in regola. La musica e anche l’orario rispettavano quanto previsto dalla normativa. I Carabinieri sono quindi saliti nell’abitazione del 72enne dove hanno trovato e sequestrato una tanica di benzina e un bastone. L’uomo è stato denunciato per minacce.