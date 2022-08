Se il posto per disabili non viene (quasi mai) rispettato: “Assistiamo a liti quotidiane”

ALESSANDRIA – Il genere umano si dovrebbe sempre distinguere per civiltà, rispetto ed empatia. Sono elementi che caratterizzano l’uomo in quanto tale e che in natura nessuno ha tutto insieme. Eppure, ancora nel 2022, di questi basilari elementi del vivere comune molti sembrano intenzionati a farne meno. Proprio come accade, oramai da tempo, in via Plana numero 1 dove si trova un posto riservato ai disabili. Ogni giorno auto parcheggiano, chi con le quattro frecce chi decisamente più a lungo, in quel posteggio riservato.

Più volte, ci raccontano testimoni, la Polizia Municipale è intervenuta facendo multe oppure mettendo in azione il carro attrezzi per la rimozione del mezzo che parcheggiava su quelle strisce gialle e sotto a quel cartello di assegnazione del posto. Alcune persone a volte sono intervenute sottolineando la mancanza di atto del gesto: “Una volta un uomo mi ha risposto che al suo Paese gli invalidi non li facevano nemmeno nascere“. Ma liti di questo tipo, a detta di chi vive nella zona, si susseguirebbero quasi giornalmente. “Non c’è rispetto più per niente e nessuno”, è il commento conclusivo e amareggiato di chi ha segnalato l’inciviltà di molti automobilisti.

Foto Google Maps