Abonante sullo sgombero della Casa delle Donne: “Continueremo a dialogare con le attiviste”

ALESSANDRIA – Dopo l’accordo trovato per lo sgombero della Casa delle Donne con l’impegno da parte del Comune a restituire l’ex asilo Monserrato a Non una di meno, Giorgio Abonante, attuale sindaco di Alessandria, ha voluto chiarire che ha “sempre sostenuto l’importanza di dare nuova vita ad immobili fatiscenti e in stato di abbandono al fine di rigenerarli e di trasformarli in spazi e luoghi di aggregazione per i cittadini. L’ex asilo di Piazzetta Monserrato è uno di questi“.

Da qui il desiderio che “le attività lì svolte possano continuare con regolarità e nel pieno rispetto della legge. L’Amministrazione Comunale si impegna affinché entro fine Ottobre la Regione Piemonte chiuda rapidamente attraverso il commissario nominato dalla stessa l’iter di estinzione dell’IPAB e conseguentemente proponga la devoluzione a titolo gratuito dell’immobile al Comune di Alessandria“. Allo stesso tempo il Comune continuerà a lavorare “con l’intento di valutare lo strumento più adeguato e conforme alla normativa vigente per affidare lo stabile alla costituenda associazione di Non una di meno“. Abonante poi promette che “con gli attivisti e le attiviste continuerò e continueremo come Amministrazione a dialogare affinché possano costituirsi associazione e semplificare le procedure per arrivare rapidamente ad una soluzione“.