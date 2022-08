Cinque denunce a Tortona: vendevano polizze auto false

TORTONA – Cinque persone sono state denunciate dalla Polizia locale di Tortona per aver venduto polizze assicurative false a ignari cittadini. Le indagini sono partite dopo aver fermato un’auto priva di una assicurazione valida. L’analisi più accurata ha poi permesso di far emergere una vera e propria rete di persone che, senza alcun titolo, vendeva polizze senza fornire in cambio alcuna copertura agli automobilisti.

Le persone che dovranno ora rispondere delle truffe sono cittadini residenti in Campania e a Milano.