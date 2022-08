Due nuovi casi di peste suina africana in provincia di Alessandria

PROVINCIA DI ALESSANDRIA – Sono due i nuovi casi di peste suina africana registrati in Piemonte. Questo porta gli animali risultati positivi a 176 in totale, di questi 115 sono stati rintracciati in Piemonte e 61 in Liguria. Entrambi i nuovi casi osservati in Piemonte si trovano nella provincia di Alessandria. Uno a Prasco (secondo caso da quando è iniziata l’emergenza), l’altro a Ponzone (prima positività riscontrata nel Comune di Ponzone). Salgono così a 37 i Comuni in cui sono state rilevate positività alla Peste Suina Africana.

Foto Unsplash