SPIGNO MONFERRATO – Proseguono le operazioni per spegnere l’incendio divampato in un’area boschiva in località Rocchetta a Spigno Monferrato. Come segnalato sulla pagina Facebook della Protezione Civile della Provincia di Alessandria, a causa dell’incendio è chiusa la strada provinciale 218 tra Spigno Monferrato e Serole, in località Rocchetta.

Per domare le fiamme da mercoledì lavorano senza sosta diverse squadre dei Vigili del Fuoco e volontari Aib, Anti incendi boschivi. Le operazioni sono stata supportate dall’alto da un canadair e a terra dalla Protezione Civile che da questa sera, e finchè sarà necessario, garantirà supporto idrico ai Vigili del Fuoco e ai volontari Aib con le quattro autobotti del Coordinamento Territoriale di Protezione civile di Alessandria: “Come da richiesta del Comando provinciale dei vigili del fuoco di Alessandria abbiamo messo da subito a disposizione i nostri camion per il rifornimento idrico, garantiremo inoltre il rifornimento di acqua potabile iniziato giorni fa” ha sottolineato il Coordinatore Territoriale del Volontariato di Protezione Civile di Alessandria, Andrea Morchio.

(in copertina e nell’articolo foto della reporter digitale RdV Martina Borelli tratte dalla pagina Fb della Protezione Civile della Provincia di Alessandria)