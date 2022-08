Allerta gialla per possibili temporali nelle prossime ore

PROVINCIA DI ALESSANDRIA – Dopo il caldo feroce dei giorni scorsi con picchi quasi di 40 gradi nell’alessandrino (39.8 a Basaluzzo e 39.5 a Novi Ligure) nella serata di questo sabato, 6 agosto 2022, sono attesi possibili temporali, inizialmente sui rilievi e poi anche in estensione in pianura. Le precipitazioni, spiega Arpa Piemonte, potrebbero verificarsi fino alle prime ore di domani e poi nuovamente, tra domenica pomeriggio e il primo mattino di lunedì. Per questo è stata diramata una allerta gialla.

Anche le temperature, nelle prossime ore, dovrebbero diminuire tornando a situazioni più consone al periodo.



Temporali – Photo by Layne Lawson on Unsplash