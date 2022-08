Anziano di 85 anni scomparso a Dernice: via alle ricerche. Sul posto Vigili del Fuoco e Carabinieri

DERNICE – Dalle 21 di questa sera sono scattate le ricerche di un anziano di 85 anni, residente a Dernice. Da qualche giorno non si hanno più sue notizie. L’uomo vive con la sorella in una casa nei dintorni del paese. Sul posto stanno intervenendo in questi minuti i Vigili del Fuoco di Tortona e Alessandria, i Carabinieri di San Sebastiano Curone e alcuni componenti dell’amministrazione comunale.

Le ricerche proseguiranno per tutta la notte. Nella giornata di martedì è previsto l’arrivo anche dell’unità cinofila dei Vigili del Fuoco, proveniente da Volpiano.