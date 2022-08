PROVINCIA DI ALESSANDRIA – Un nuovo caso di positività alla peste suina africana in provincia di Alessandria. Il cinghiale risultato positivo è stato trovato a Gavi. Si tratta della nona positività nel Comune da inizio emergenza. I positivi sono in totale 180, uno in più rispetto all’aggiornamento precedente: 119 per positività in Piemonte, 61 per positività in Liguria.