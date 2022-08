Traffico da bollino rosso e nero sulle autostrade per il weekend di Ferragosto [IN AGGIORNAMENTO]

PROVINCIA DI ALESSANDRIA – Sarà un weekend di passione per i vacanzieri che, in questo weekend, si metteranno in strada per raggiungere le mete previste per le agognate vacanze. Come ogni anno, i giorni che precedono e seguono il ferragosto, saranno da bollino rosso e nero. Questo a causa dell’enorme numero di auto che si riverserà lungo le strade che portano al mare. Si tratta comunque di numeri non eccessivi e quindi parlare di esodo non sarebbe corretto. Questo però non eviterà rallentamenti e code.

Per gli Alessandrini da tenere d’occhio saranno soprattutto le strade che conducono alle spiagge della Liguria e Toscana. Particolarmente attenzionata l’autostrada A10 Genova-Ventimiglia e l’autostrada A6 Torino-Savona. Qui la situazione sarà resa ancora più difficile dai cantieri fissi che non sono potuti essere smantellati. Traffico intenso anche i tratti stradali che conducono ai valichi di frontiera, quindi i Raccordi Autostradali RA13 ed RA14 in Friuli Venezia Giulia, l’autostrada A5 in direzione del Monte Bianco e l’autostrada A9 verso Brogeda. In Lombardia, particolare attenzione alle tratte verso i laghi e in particolare la SS36 del lago di Como e dello Spluga, e la SS40 del lago di Como. Segui qui la diretta

ORE 10.28 – Code sulla A7 a causa della riduzione di carreggiata tra lo svincolo di Busalla e lo svincolo di Ronco Scrivia in direzione di Milano.

ORE 9.13 – Code causa traffico intenso sulla A9 all’altezza della Barriera di Como Grandate in direzione di Lainate.

ORE 9.11 – Continuano le code lungo la A26 dalle 7.30 tra lo svincolo Masone e l’allacciamento A10 Genova-Ventimiglia a causa di traffico intenso.

ORE 8.44 – Veicoli scortati causa perdita di carico lungo la A7 tra lo svincolo Bolzaneto e allacciamento A10 Genova-Ventimiglia in direzione di Genova. Si raccomanda cautela e di moderare la velocità.

ORE 8.26 – SS36 del Lago di Como e Dello Spluga traffico rallentato causa incidente a incrocio Desio in direzione incrocio Passo Dello Spluga/Confine Con La Svizzera.

ORE 8.15 – Code lungo la A26 dalle 7.30 tra lo svincolo Ovada e svincolo Masone in direzione Genova Voltri per riduzione di carreggiata.