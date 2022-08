I Vigili del Fuoco di Alessandria in Toscana per fornire aiuto dopo il maltempo

ALESSANDRIA – Anche la provincia di Alessandria sosterrà la Toscana dopo la violentissima ondata di maltempo che ha segnato quel territorio.

Alle 18 di giovedì 18 agosto 2022, infatti, una squadra composta da 9 persone dei Vigili del Fuoco del Comando di Alessandria, con cinque mezzi, si è unita al Comando Vigili del Fuoco per dare un aiuto concreto. La squadra fa parte del dispositivo di CMR (colonna mobile regionale) struttura del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, che 24 ore su 24 garantisce personale e mezzi in supporto per emergenze sul territorio Nazionale