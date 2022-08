Dopo il Covid il 2022 ha sancito le rinascite delle sagre e delle feste patronali

PROVINCIA DI ALESSANDRIA – Tra contingentamenti, restrizioni e annullamenti dell’ultimo momento per due anni di sagre e feste patronali se ne è sentito parlare davvero poco. Tanto che, di quel patrimonio nazionalpopolare, si era persa un po’ traccia. O almeno si era smarrito il gusto dello stare insieme, del mangiare in compagnia piatti della tradizione, della musica fatta dalle ‘orchestrine’ di paese, delle serate passate in allegria seduti a lunghi tavolacci. Ma a due anni di distanza e con la pandemia che sembra aver dato un po’ di tregua, feste e sagre son tornate alla ribalta. Magari non con gli stessi numeri del 2019 ma comunque ci si avvicina molto.

Perché la voglia di tornare alla normalità, a quel sano stare insieme, è a oggi molto più forte di un tempo. Quest’anno, così, come non accadeva da due anni a questa parte, le persone sono tornate ad affollare i piccoli paesi e Comuni dell’Alessandrino che offrivano la loro offerta enogastronomica tradizionale. Dalla polenta agli agnolotti, dai bolliti misti ai fritti. Il pubblico ha risposto presente dimostrando che feste e sagre sono ancora una delle attrazioni più ricercate e frequentate dell’estate. Tanto che la Regione Piemonte, nel suo calendario fieristico, ha registrato un centinaio di eventi per la provincia di Alessandria tra sagre, feste e fiere. Più di un migliaio, invece, gli appuntamenti sparsi per il Piemonte. Questo proprio a significare che il 2022 è stata la rinascita delle sagre e feste patronali.

Photo by Marvin Meyer on Unsplash