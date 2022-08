Commissione per approfondire questione Solvay: Forza Italia chiede anche la presenza del sindaco

PIEMONTE – Venerdì 26 agosto si terrà una Commissione in Comune ad Alessandria per analizzare la situazione della Solvay, anche alla luce delle recenti analisi emerse da uno studio belga sulla presenza di Pfas nel sangue della popolazione di Spinetta Marengo. Attraverso una nota ufficiale Forza Italia, rappresentata a Palazzo Rosso da Vincenzo Demarte e Davide Buzzi Langhi, hanno chiesto anche la presenza del Sindaco, in quanto titolare della delega all’Ambiente. Nel corso della commissione interverrà anche l’ex assessore all’ambiente dell’allora Giunta Rossa, Claudio Lombardi. Buzzi Langhi e Demarte ritengono infatti che “vista l’attualità del tema trattato sarebbe utile la presenza di un membro attuale dell’amministrazione comunale“.