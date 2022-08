Incidente all’incrocio via Bensi-via Casalcermelli: Commissione Sud invoca un “intervento urgente”

ALESSANDRIA – “Si valuti un intervento urgente non solo in quell’incrocio”. Dopo l’ultimo incidente di questo martedì tra via Bensi e via Casalcermelli la Commissione Alessandria Sud ha sollecitato l’amministrazione comunale, ricordando la pericolosità di quella zona del quartiere Cristo. “Ma non solo: è pericoloso anche l’incrocio di Corso Carlo Marx/Via Bonardi, è indispensabile intervenire su queste zone che da molti anni sono segnalate per la loro pericolosità. Stesso problema per la velocità in via Maggioli, via Casalbagliano, via Umberto Giordano. Queste sono solo alcune delle vie dove spesso si viaggia a velocità sostenuta, sono tante le lamentele dei residenti che chiedono maggiori interventi”.

Un altro problema riguarda la zona del Villaggio Fotovoltaico: “I cittadini segnalano continui rifiuti abbandonati, ci sono le telecamere, bisogna intervenire con maggiori controlli. Durante il sopralluogo abbiamo valutato alcune soluzioni con il Sindaco e gli Assessori per risolvere questi problemi che da anni sono all’ordine del giorno“. Tutti questi temi erano stati oggetto del sopralluogo dello scorso 3 agosto con la Commissione Sud e alcuni esponenti dell’amministrazione comunale, il sindaco Abonante e gli assessori Serra, Falleti e Mazzoni.