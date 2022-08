Finale d’estate dal caldo intenso in tutto il Piemonte: nell’Alessandrino temperature sopra i 33 gradi

PIEMONTE – Continua il caldo intenso anche in questo finale di agosto in Piemonte, anche se non sono previsti eccessi. Nella giornata di ieri la rete di stazioni meteo di Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) ha registrato una massima di 34.4 gradi ai Giardini Reali, nel centro di Torino, 34.3 a Nizza Monferrato (Asti), 33.8 a Moncalieri (Torino), 33.7 a Villanova Solaro (Cuneo), 33.3 a Sezzadio (Alessandria).

Nei prossimi giorni sono previsti ancora massime oltre i 30 gradi, con “locali condizioni di afa in pianura” e caldo torrido giovedì, soprattutto in alcune aree del Torinese, del Biellese e del Verbano-Cusio-Ossola.

Foto Unsplash