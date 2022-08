Tir si ribalta sulla A26 all’altezza di Predosa: traffico dirottato

AGGIORNAMENTO ORE 09.18 – Nell’incidente sarebbe coinvolta anche una seconda autovettura. I Vigili del Fuoco sono al lavoro per liberare l’autostrada anche con l’ausilio di un’autogru.

PREDOSA – Vigili del Fuoco, 118 e Polizia Stradale sono entrati in azione questa mattina, mercoledì 24 agosto, lungo l’autostrada A26 in direzione Alessandria. Un autoarticolato, infatti, si è ribaltato all’altezza di Predosa per cause ancora da chiarire. Attualmente il traffico risulta bloccato e dirottato lungo la bretella verso Novi Ligure. L’incidente si sarebbe verificato intorno alle 8.20.