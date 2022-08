Addio a Roberto Guidetti, per oltre 40 anni storico barman alessandrino

ALESSANDRIA – Quattro anni fa aveva deciso, a malincuore, di chiudere lo storico bar in via Alessandro III. Oggi tutta Alessandria piange la scomparsa di Roberto Guidetti, classe 1949, titolare dell’omonimo locale che per oltre 40 anni ha servito cocktail a tantissimi alessandrini.

Nel 2018, insieme alla moglie MariaLuisa, aveva raccontato proprio a Radio Gold le difficoltà di portare avanti la sua attività, a causa delle troppe spese, fino all’amara decisione di abbassare definitivamente la saracinesca.

Roberto Guidetti cominciò ad Alessandria nel 1978 con la Bottega del Caffè in piazza Marconi. Sette anni dopo aprì il Beefeater Cocktail, in spalto Gamondio per poi trasferirsi, nel 1996, in via Alessandro III.